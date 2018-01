Fla quer Dodô, mas o Goiás atrapalha O Flamengo negocia a contratação do atacante Dodô, de 31 anos, ex-São Paulo, mas não quer entrar em leilão com outras equipes do futebol brasileiro. Ao saber que a proposta do Goiás é mais alta do que a oferta rubro-negra, os dirigentes do clube carioca não disfarçaram o desânimo, porém ainda tentam chegar a um acordo com Juan Figger, empresário do jogador. ?O Flamengo tem um plano de orçamento e precisa respeitá-lo. A gente contrata dentro da realidade do clube. Não vou entrar em leilão?, declarou o vice-presidente de futebol, Gérson Biscotto, preocupado também com a forma física de Dodô, que rescindiu há pouco tempo contrato com o Oita Trinita, do Japão. ?A situação do Flamengo no Brasileiro (ocupa a zona de descenso) exige rapidez. É chegar e jogar?, afirmou o dirigente.