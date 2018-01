Fla quer encarar Flu no Maracanã Os jogadores do Flamengo não gostaram de saber que o clássico com o Fluminense, inicialmente marcado para o Maracanã, deverá ser transferido para o Estádio da Rua Bariri, que pertence ao Olaria. Os rubro-negros acham que a partida perde o charme se não for disputada no maior do mundo. O mando de campo pertence ao Tricolor, que teria optado pela mudança. "Seria melhor para o espetáculo, mas se é inviável para os dois clubes temos que aceitar", disse o meia Juninho Paulista. O jogador criticou o gramado do estádio do Bangu onde, nesta quarta-feira, o Flamengo foi derrotado pela equipe bangüense, por 2 a 1, pelo Campeonato Estadual. "Está muito ruim. Agora, falam em jogar na Rua Bariri. Queremos um campo digno para o Fla x Flu." Dívida - O superintendente de Futebol do Flamengo, Walter Srour, viaja nesta sexta-feira a São Paulo para negociar a dívida de R$ 4,5 milhões que o clube tem com o Corinthians, pela compra do passe do atacante Edílson. O dirigente afirmou que vai oferecer jogadores de menor expressão para saldar a dívida. Segundo Oaquim, o goleiro Júlio César e o zagueiro Juan não são moedas de troca.