Fla quer mostrar força logo na estréia Reforçado pelos meias Juninho Paulista e Leonardo, o Flamengo é uma das principais equipes na luta pelo título do Torneio Rio-São Paulo e quer mostrar isso já na estréia deste domingo, contra o Palmeiras, às 16h, no Palestra Itália. O técnico rubro-negro Carlos Alberto Torres decidiu não poupar nenhum jogador e escalar a equipe com a "força máxima". A intenção inicial de Torres era a de escalar somente os jogadores que terão condições de atuar na final da Copa Mercosul contra o San Lorenzo, dia 24, em Buenos Aires. Neste caso, Juninho Paulista e Leonardo ficariam de fora do confronto contra o Palmeiras. "Mudei de idéia e vamos partir para cima do Palmeiras com tudo a que temos direito", disse Torres. "Queremos os três pontos e vamos conquistá-los." Para aproveitar todos os atletas habilidosos, Torres não admitiu, mas vai adotar o esquema 4-5-1. O meio-de-campo do Flamengo será formado pelos volantes Leandro Ávila e Jorginho, além de Leonardo, Juninho Paulista e Petkovic. No ataque, Leandro Machado é a referência. Depois de muita confusão sobre sua permanência no Flamengo, Petkovic disse que com os novos reforços a equipe ficou mais habilidosa. "Passamos a tocar mais a bola. Temos feito isso com rapidez e está dando certo", afirmou o iugoslavo. A goleada por 11 a 0 sobre a seleção de Itaipava, no último jogo-treino do Flamengo, na sexta-feira, serviu para dar mais ânimo aos jogadores. O estreante Juninho Paulista disse estar contente com o desempenho e entrosamento do time. Ele prometeu muito empenho e vontade para dar a vitória de presente à torcida rubro-negra.