Fla quer ratificar melhor campanha Apesar de toda a crise fora de campo, com o impeachement do presidente Edmundo dos Santos Silva e a possibilidade da contratação do atacante Romário, o Flamengo realizou a melhor campanha na primeira fase da Copa dos Campeões. Nesta quarta-feira, o Rubro-Negro enfrenta o Vitória, às 21h40, no Estádio Castelão, em Fortaleza, pelas quartas-de-final da Copa dos Campeões, buscando a classificação para a semifinal. O Flamengo iniciou a competição desacreditado após as péssimas campanhas no Torneio Rio-São Paulo e na Taça Libertadores. Além disso, o Rubro-Negro não conseguiu o tão sonhado tetra no Campeonato Estadual. Os jovens jogadores, porém, vem agradando e a equipe já sonha com o título. O técnico Lula Pereira mantém a mesma equipe que derrotou o São Caetano, por 1 a 0, na última partida da primeira fase. O zagueiro Váldson, que já atuou pelo Vitória, é o informante sobre o adversário. "Joguei no time deles e conheço alguns jogadores. O ataque deles é rápido e temos que ter cuidado." O goleiro Júlio César está a 270 minutos sem sofrer gols e pretende manter a marca, mas frisou que prefere ganhar a competição. "Prefiro trocar esta marca pelo título."