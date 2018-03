Fla quer reforços do América-MG Enquanto as brigas políticas prosseguem - o presidente afastado Edmundo dos Santos Silva tenta na Justiça voltar ao comando do clube -, os dirigentes que cuidam do futebol do Flamengo buscam reforços. O vice-presidente Walter Oaquim admitiu nesta segunda-feira que vai tentar trazer três jogadores do América-MG, por empréstimo, para a disputa do Campeonato Brasileiro: o zagueiro André, o atacante Márcio e o meia Claudinei.