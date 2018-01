Fla quer Taça Guanabara nesta quarta O Flamengo ainda sonha com o título antecipado da Taça Guanabara, correspondente a primeira fase do Campeonato Carioca. Para tanto, o Rubro-Negro precisa vencer o Olaria, às 20h30, na Rua Bariri, e torcer por tropeços de Vasco e Americano. A vantagem do Flamengo será a de atuar à noite sabendo do resultado dos dois adversários, que jogam à tarde: o Vasco enfrenta o Madureira enquanto o Americano tem confronto com o Fluminense. Embora a rivalidade entre as duas equipes seja muito grande, os jogadores do Flamengo preferem chegar ao clássico com o título garantido. Tudo em nome da tranquilidade e para evitar surpresas desagradáveis. O atacante Zé Carlos declarou que vai ?secar" o Vasco. ?Quem sabe conseguimos antecipar a festa?" O zagueiro Fernando tem motivos especiais para comemorar sua participação na partida desta quarta-feira. Ele completa 100 jogos com a camisa rubro-negra. ?É uma honra alcançar esta marca. Aprendi a gostar e respeitar este clube", afirmou o jogador, que nesta terça-feira completou 23 anos. O técnico Evaristo de Macedo conta com o retorno dos laterais Athirson e Alessandro, do zagueiro Fernando e do meia Fábio Baiano. O primeiro fez muita falta na derrota para o América, por 3 a 2, na última rodada, e sua volta foi festejada pelo treinador.