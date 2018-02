Fla quer tirar Oswaldo do São Paulo O Flamengo quer tirar Oswaldo de Oliveira do São Paulo. Ele foi um dos sondados pela diretoria do clube para substituir Evaristo de Macedo, demitido após a eliminação no Campeonato Carioca. Tite, do Grêmio, Nelsinho Baptista, do Goiás, e Ricardo Gomes, da seleção sub-23, também mantiveram contato nesta segunda-feira com dirigentes do Rubro-Negro. ?Todos demonstraram interesse em trabalhar no Flamengo, mas temos que esperar as finais das competições em andamento", afirmou Paulo Dantas, vice-presidente de Futebol. Sobre possíveis problemas com acerto salarial, Dantas disse que esse será um empecilho a ser solucionado pelo presidente Hélio Ferraz. Nesta segunda-feira foi extinto o cargo de vice-presidente de Futebol do clube. Nos próximos dias será contratado um profissional para assumir a função de superintendente. Sua tarefa será a de profissionalizar o Departamento de Futebol do Rubro-Negro. Com a decisão, Paulo Dantas deixa o cargo e será apenas um colaborar de Ferraz, assim como o gerente Bernardo Amaral. ?Não me sinto desprestigiado. Vamos decidir quem será contratado para a função de superintendente e colaborar com seu trabalho", disse Dantas.