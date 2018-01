Fla quer trocar 2 com o Corinthians Depois do fracasso na tentativa de contratar o craque Romário, a diretoria do Flamengo volta suas atenções para dois atacantes do Corinthians: Deivid e Fernando Baiano. Os dirigentes rubro-negros pretendem utilizar o interesse do clube paulista em Vampeta e Liédson para realizar um troca-troca. O técnico do Flamengo, Evaristo de Macedo, aprovou os nomes dos atacantes corintianos. "Qualquer um dos dois será muito bem-vindo. Já que eles (Corinthians) querem os nossos bons jogadores nós queremos os deles", disse o treinador. Ele revelou que já houve um contato inicial com o procurador de Fernando Baiano. Evaristo considera importante a contratação de mais um atacante e elogiou o atual elenco do Flamengo. "Os últimos cinco jogos do Brasileiro foram muito bons. Com a presença do Lopes podemos melhorar. E temos que suprir a ausência do Liédson", afirmou o treinador. A comissão técnica rubro-negra antecipou o retorno do clube para hoje à noite.