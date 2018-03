Fla: Rafael Gaúcho é a esperança de gols O atacante Rafael Gaúcho será a principal novidade do Flamengo para o jogo de quinta-feira contra o Paraná, no Estádio Pinheirão, em Curitiba. Preterido, Diogo foi escalado no banco de reservas. O meia Felipe não atuará porque está com a seleção brasileira que amanhã disputa um amistoso contra a Hungria, em Budapeste. Da última vez em que atuou como titular, Rafael Gaúcho foi o autor do gol que garantiu a vitória do Flamengo contra o Santa Cruz, por 1 a 0, em Recife, pela Copa do Brasil. Para ele, chegou o momento de se firmar como titular do ataque rubro-negro, alvo de críticas nesse início de Brasileiro. "Esperava muito por essa chance. Se tiver chances, pretendo não desperdiçar", afirmou. O técnico Abel Braga torce por isso. Hoje, o treinador protagonizou uma cena interessante durante o coletivo realizado na Gávea. Irritado com o rendimento do ataque titular, que não marcava gols, Abel interrompeu o treino e pôs a bola na marca do pênalti. Jean cobrou e perdeu. Persistente, pediu a Rafael Gaúcho para bater e o atacante converteu.