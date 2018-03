Fla recorre à Fifa contra Gamarra O vice-presidente Jurídico do Flamengo, Carlos Portinho, encaminhou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) um pedido para que notifique a Fifa informando que o zagueiro Gamarra ainda possui contrato com o Rubro-Negro. A entidade ficou de enviar o documento nesta quinta. Gamarra cobra o pagamento de R$ 5,7 milhões referentes a uma multa rescisória, mais salários atrasados e o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Portinho nega que o Flamengo esteja devendo algum dinheiro ao jogador. A diretoria do Flamengo começou a tomar providências em relação ao processo movido pelo jogador, que cobra uma dívida de R$ 18 milhões do Rubro-Negro. O clube carioca está estudando o processo que corre na 63.ª Vara Trabalhista e deve apresentar na segunda-feira a sua defesa no caso. Em relação a Romário, especula-se que o Flamengo volte a negociar a sua contratação, podendo assim arrolar o pagamento da dívida que tem com o jogador.