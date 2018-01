Fla: reforços deixam Espinosa otimista Após a apresentação dos quatro novos reforços do Flamengo para a temporada de 2006, o técnico Valdir Espinosa fez um balanço positivo do elenco. O treinador destacou que a chegada dos meias Rodrigo e Marabá, ambos ex-Paysandu, do lateral-esquerdo Juan, ex-Fluminense, além do zagueiro Ronaldo Angelim, ex-Fortaleza darão ao Rubro-Negro, qualidade, versatilidade e força. Espinosa fez elogios a todos os contratados, mas não escondeu seu encanto por Juan e Ronaldo Angelim. Os ex-atletas do Fluminense e Fortaleza já trabalharam com o treinador e, por isso, são os mais conhecidos por ele. ?O Juan foi uma surpresa positiva para mim. Na época, quando cheguei ao Fluminense, vi que ele era tímido e tive dúvidas se poderia render. Mas era um jogador que voltava do exterior e precisava de adaptação. Jogou e mostrou qualidade?, disse Espinosa. Em seguida, falou sobre Ronaldo Angelim, com quem trabalhou no Campeonato Brasileiro de 2005. ?Só não votei nele para a seleção do campeonato porque o regulamento não permitia.? Sobre Rodrigo e Marabá, o técnico do Flamengo ressaltou a versatilidade e a determinação de ambos atletas, durante as partidas.