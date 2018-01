Fla: Renato na expectativa do acerto O meia Renato vai saber nesta semana se continuará no Flamengo ou retornará para o Corinthians, clube com o qual tem contrato. O supervisor do clube carioca, Isaías Tinoco, se reunirá terça-feira com o procurador do jogador, Cláudio Guadagno, para dar um fim nesse impasse que se arrasta desde o fim do Campeonato Brasileiro de 2005. Na verdade, Renato já até acertou as bases salariais para ficar no Flamengo em 2006. O que pesa contra é a posição do empresário Fernando César, que tem direito a 50% da multa contratual do meia e quer ser recompensado financeiramente pela negociação.