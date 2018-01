Fla: Renato Silva deve renovar amanhã O empresário do zagueiro Renato Silva, Walter Srour, se reúne amanhã com a diretoria do Flamengo para a renovação de contrato do atleta. De acordo com o procurador, as bases para o compromisso ser assinado até dezembro de 2006 já estão acertadas e falta apenas ?um detalhe? para o término das negociações. ?O que falta para assinarmos é que o Flamengo quer receber uma compensação financeira caso o Renato seja negociado para a Europa no meio do ano?, disse Srour. ?Já conversei com o grupo português que detém os direitos federativos do Renato e, amanhã apresento uma nova proposta ao Flamengo.? Apesar de Srour afirmar que somente a questão financeira em caso de transferência de Renato Silva para a Europa é o empecilho para a assinatura do novo contrato, o próprio procurador reconheceu uma outra dificuldade. O grupo português quer que o Flamengo dê uma garantia de que o zagueiro receberá em dia seu salário mensal. Atualmente, o Rubro-Negro deve ao atleta o pagamento do mês de novembro, além da primeira parcela do décimo-terceiro e férias.