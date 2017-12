Fla renova contrato de jovens jogadores A diretoria do Flamengo anunciou nesta terça-feira a prorrogação de contrato de alguns jovens jogadores que foram destaques neste ano. Entre eles o goleiro Diego, que substituiu o titular Júlio César em jogos do Campeonato Brasileiro, e foi muito elogiado pelos treinadores Oswaldo de Oliveira e, depois, Waldemar Lemos. O compromisso do atleta terminaria durante o Brasileiro de 2005. O acréscimo foi de três meses. ?Foi uma idéia inteligente. Não tive reajuste porque o acordo foi resolvido em uma pequena conversa?, afirmou Diego, que revelou não ter recebido nenhuma proposta para deixar o Flamengo. Além dele, o volante Jonatas e o zagueiro Henrique também acertaram a prorrogação contratual.