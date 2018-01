Fla: Ricardo Lopes ameaçado de morte O lateral-direito Ricardo Lopes, do Flamengo, vive um dos momentos mais difíceis de sua carreira. Fora e dentro de campo. Ele foi liberado na sexta-feira para resolver problemas particulares em São Paulo e até esta terça-feira não tinha retornado ao Rio. Por meio da assessoria de imprensa do clube, o atleta alegou que está sendo ameaçado de morte por torcedores rubro-negros e, por isso, não se reapresentou na Gávea. Em uma das pixações no muro da sede do Flamengo, depois da eliminação da Copa do Brasil para o Ceará, em Fortaleza, na quarta-feira, havia um pedido para que ele deixasse o clube. No desembarque da delegação, Ricardo Lopes foi o principal alvo de protestos dos torcedores. Esquema tático - No segundo dia de trabalho no Flamengo, o técnico Celso Roth treinou a equipe com três zagueiros visando ao confronto contra o Figueirense, domingo, fora de casa.