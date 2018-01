Fla rompe com ISL e comunica atletas A diretoria do Flamengo realizou uma reunião com todo o elenco, antes do treino desta quinta-feira, e comunicou que a parceria com a International Sports License (ISL) está sendo desfeita. "A partir de agora, vamos reestruturar o clube", disse o vice- presidente de Futebol, Walter Oaquim. Depois do pedido de falência feito pela ISL à Justiça suíça, na terça-feira, os dirigentes rubro-negros decidiram rescindir o contrato, previsto para durar por 15 anos. Durante os 14 meses de parceria, a empresa investiu US$ 60 milhões no Flamengo. Como não foi o responsável pelo rompimento, o Rubro-Negro não precisará devolver nenhum o dinheiro. A diretoria do Flamengo, que considerava um grande negócio o contrato com a ISL, teve uma reação surpreendente: Oaquim mostrou-se aliviado. Segundo ele, os problemas financeiros da ISL afetaram todo o clube. "Eles deixaram de nos pagar e isso atingiu principalmente o Departamento de Futebol", afirmou. Com o fim da parceria, o Flamengo terá, no mínimo, de adiar o sonho de ter um estádio próprio de grande dimensões, que seria construído pela ISL. Agora, o Flamengo volta a receber 100% das cotas de TV e Publicidade. Ainda terá direito a todos os passes de seus principais jogadores, que teriam de ser divididos com a empresa pelo contrato. Os problemas financeiros têm provocado sucessivas crises no Flamengo. Com os salários atrasados, o zagueiro Gamarra e o atacante Edílson já admitiram a possibilidade de deixarem o clube, no segundo semestre. "Nesta quinta-feira pagaremos mais um mês de salários atrasados", garantiu Oaquim.