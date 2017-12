Fla se defende da acusação do árbitro O supervisor de futebol do Flamengo, Isaías Tinoco, disse ter estranhado o fato de o árbitro do clássico de domingo com o Botafogo, Sálvio Spíndola Fagundes Filho (Fifa-SP), ter relatado na súmula que um dirigente flamenguista tentou presentear o trio de arbitragem com camisas do time. De acordo com Isaías Tinoco, as camisas realmente foram dadas pelo clube, mas após serem pedidas pelo delegado da partida, Elio Fernandes Campos Filho, que teria ficado com os uniformes - Sálvio Spíndola relatou na súmula que eles foram devolvidos ao Flamengo. ?Eu fui levar porque o delegado pediu e para verificar para onde iriam. Se ele não pede, não tem camisa?, explicou Isaías Tinoco, lembrando que Elio Fernandes Campos Filho tem um projeto beneficente e que usará as camisas para arrecadar fundos. ?O próprio Sálvio me falou: Isaías, sei que já te pedi em outras vezes. Mas, agora, acho melhor não ficar. Daí, ele relatou na súmula para mostrar independência e o delegado ficou com as quatro?, contou Isaías Tinoco. Para o dirigente do Flamengo, que se for denunciado no STJD pode até ser eliminado do esporte, o fato não teve seguir adiante na Justiça Desportiva. Isaías Tinoco ainda relatou que o árbitro chegou a argumentar que, se a oferta tivesse ocorrido antes da partida, ele até pensaria em aceitar. ?Aí eu falei que se fosse antes da partida é que poderia configurar suborno. Mas tudo bem?, avaliou Isaías Tinoco. Na súmula do jogo em que o Flamengo venceu o Botafogo por 3 a 1, domingo, em Volta Redonda, Sálvio Spíndola relatou que ?um funcionário do Flamengo veio presentear a equipe de árbitros com camisas do C.R. do Flamengo, sendo recusada.? Além disso, o árbitro relatou na súmula que pessoas vestindo uniformes tanto do Flamengo quanto do Botafogo pressionaram o trio de arbitragem durante o intervalo do clássico. No final, Sálvio Spíndola ainda denunciou que ?garrafas plásticas? foram atiradas no gramado do estádio, mas que o torcedor responsável pelo ato foi preso.