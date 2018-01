Fla se fecha na defesa contra o líder Há seis meses sem vencer fora de casa, o Flamengo tem a tarefa árdua de enfrentar o Cruzeiro, líder do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, às 21h40, no Mineirão. O técnico Oswaldo de Oliveira não esconde a preocupação com o poderio ofensivo do ataque do time mineiro, que já assinalou 74 gols em 34 jogos, e deve reforçar a defesa da equipe carioca. No treino desta terça-feira, Oswaldo testou uma formação com três zagueiros (André Bahia, Fabiano Eller e Henrique). Depois, tirou um deles (Henrique) e, no esquema 4-4-2, armou o meio-de-campo com três volantes (Jonatas, André Gomes e Fabinho). Ainda em dúvida, o treinador deixou para anunciar o time momentos antes do jogo. Para esta partida, o treinador não contará com quatro titulares: o zagueiro Fernando e o meia Fábio Baiano cumprem suspensão e o goleiro Júlio César se apresentou à seleção brasileira para o amistoso com a Jamaica. Além disso, Felipe continua machucado e está vetado. Para evitar uma nova derrota, depois dos 3 a 0 para o Paraná na última rodada, o elenco do Flamengo fez uma reunião fechada. "Dentro de campo não pode um não falar com o outro. Os mais velhos têm que cobrar dos mais novos", disse o zagueiro Fabiano Eller, depois do encontro. "Não pode vazar nada do que foi dito no vestiário, mas a reunião foi proveitosa."