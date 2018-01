Fla se prepara para buscar boa posição na Libertadores Encerrada a fase classificatória da Taça Rio, o segundo turno do Estadual do Rio, o Flamengo terá dez dias para se preparar para seu último compromisso na fase de grupos da Libertadores: enfrenta o Real Potosí, dia 18, no Maracanã, e precisa da vitória para assegurar uma boa posição na classificação geral, a fim de decidir em casa os confrontos de mata-mata. Por enquanto, o Flamengo soma 13 pontos na competição, com quatro vitórias e uma derrota, campanha inferior apenas à do Santos, que venceu os cinco jogos que disputou. No período, aguardará a definição de seu adversário na decisão do Carioca, com a vaga assegurada pelo título da Taça Guanabara. Os 63.774 ingressos para a partida começam a ser vendidos nesta terça. A principal preocupação do técnico Ney Franco para o período de treinos é a recuperação do goleiro Bruno, que sofreu uma lesão na coxa direita na vitória deste domingo sobre o América, e teve de ficar em campo no sacrifício, durante os 15 minutos finais, porque Ney já havia feito as três substituições. O camisa 1 será submetido nesta terça a uma ressonância magnética para saber a gravidade da lesão.