Fla se recusa a ceder Fierro ao Palmeiras por Love

Descontente com a postura de Love, o Palmeiras esperava usar o jogador, emprestado pelo CSKA Moscou, da Rússia, até julho de 2010, como moeda de troca.

O vice-presidente de futebol do time carioca, Marcos Braz, porém, avisou que Fierro é inegociável neste momento. "Não negocio o chileno", disse. "Ele vai disputar a Copa do Mundo. Deixa o Fierro aqui", completou o dirigente, referindo-se ao jogador de 25 anos que tem contrato até 26 de agosto de 2010.

O Flamengo tenta empurrar o atacante Denis Marques para o Palmeiras. O clube paulista, porém, não tem interesse no atleta que foi pouco aproveitado pela equipe carioca este ano.

Outro nome comentado no Palestra Itália é o do também meia Éverton. A negociação seria um pouco mais fácil do que com Fierro porque o jogador de 21 anos, que pertence à Traffic, só tem contrato até o dia 31 de dezembro. Bastaria o Flamengo não brigar pela renovação do seu vínculo.