Fla sem a zaga titular na segunda-feira O Flamengo não terá a zaga titular no confronto contra o Volta Redonda, segunda-feira, pelas semifinais da Taça Rio - segundo turno do Campeonato Carioca. Júnior Baiano terá de cumprir o último jogo de suspensão por causa da pena imposta pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) da Federação de Futebol do Rio - ele proferiu ofensas contra o árbitro Wagner Tardelli no fim do confronto contra o Volta Redonda, no Estádio da Cidadania, pela Taça Guanabara. Já Fabiano foi expulso no empate com o América ontem, por 0 a 0, e André Santos, punido com o terceiro cartão amarelo. O técnico do Flamengo, Cuca, adiantou hoje que não fará improvisações. Baseando-se no discurso do treinador, os jovens Thiago e Rodrigo serão titulares. É provável também que Cuca também escale a equipe no esquema tático 4-4-2 em vez de 3-4-3, por causa da carência de zagueiros no elenco. Aliás, esse é um setor que terá prioridade em termos de contratação para a disputa do Campeonato Brasileiro. Diante dos três desfalques no Flamengo e da excelente campanha do Volta Redonda, campeão da Taça Guanabara, ninguém na Gávea ousou hoje falar sobre favoritismo no jogo de segunda-feira. O treinador, por exemplo, optou por criticar a atuação do time no empate sem gols com o América, na última rodada da Taça Rio. "Foi o pior jogo do Flamengo sob o meu comando", declarou Cuca.