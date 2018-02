Fla, sem Felipe, contra o Figueirense Flamengo e Figueirense vivem momentos antagônicos no Campeonato Brasileiro. Por isso, as duas equipes se enfrentam neste sábado, às 18 horas, no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda, com objetivos distintos. Enquanto o Rubro-Negro quer escapar da zona de rebaixamento, o time catarinense precisa vencer para tentar alcançar a liderança na tabela de classificação do Nacional - ocupa a segunda posição, com 18 pontos. O retrospecto do duelo entre os dois clubes é favorável ao Flamengo: se enfrentaram dez vezes, sendo quatro jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro e seis amistosos, e o time carioca venceu cinco partidas, empatou três e perdeu duas. Além disso, o Rubro-Negro marcou 12 gols e sofreu sete na história dos confrontos. O último jogo entre Flamengo e Figueirense ocorreu em 22 de outubro de 2003 pelo Brasileiro, e houve empate sem gols. Para a partida deste sábado, o técnico rubro-negro Abel Braga optou por não escalar o meia Felipe e o volante Douglas Silva, que se recuperam de dores musculares na coxa, a fim de preservá-los para o jogo decisivo contra o Santo André, quarta-feira, pela Copa do Brasil. O experiente meia Zinho, ainda machucado, não viajou com a delegação para Volta Redonda. Durante o treino desta sexta-feira realizado na Gávea, Abel Braga se esforçou para falar somente do confronto deste sábado, mas não teve alternativa e reconheceu que o astral do grupo "está afinado" para a final contra o Santo André. "É claro que os atletas estão ligados na conquista da Copa do Brasil, mas temos que pensar também no Figueirense. De qualquer forma, vou prepará-los para a decisão de quarta-feira", disse Abel. Autor do gol de empate contra o Santo André, por 2 a 2, Athirson se queixou nesta sexta de dores na coxa esquerda e foi poupado do coletivo, mas a tendência é que ele atue na partida. Nem o fato de ter marcado seu casamento para esta sexta-feira à noite tirou a motivação do atleta em ajudar o Flamengo a escapar da zona de rebaixamento do Nacional. "Vou casar e viajar sábado de manhã para Volta Redonda. Estarei um pouco cansado, mas o sacrifício vale pelo Flamengo."