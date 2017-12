Fla sem lado esquerdo para encarar Inter O técnico do Flamengo, Waldemar Lemos, ainda não sabe como vai montar o lado esquerdo da equipe na partida com o Internacional, sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Isto porque o lateral Anderson e o meia Yan receberam o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Criciúma. O treinador vai testar algumas formações nos próximos treinos. "Ainda não tenho como pensar nisso. Pode ser que utilize o esquema com três zagueiros, mas preciso avaliar melhor", afirmou Waldemar. Para facilitar seu trabalho, ele espera poder contar com o retorno dos meias Felipe e Fábio Baiano, recuperados de contusão. Certo mesmo, é a volta do zagueiro Fernando e do atacante Zé Carlos, também livres de lesão.