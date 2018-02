Fla só empata com o Coritiba em casa O pedido de raça dos torcedores assim que o Flamengo entrou em campo mostrava que a torcida rubro-negra parecia antever o empate contra o Coritiba por 1 a 1, neste domingo à tarde, no Maracanã, na estréia no Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time completou sete partidas sem vencer. Apático e errando muitos passes, o Flamengo parecia sentir a cobrança da torcida. Durante o primeiro tempo, Fernando Baiano e Fábio Baiano exasperaram os torcedores ao desperdiçar duas oportunidades de marcar. Mas a gota d?água para a torcida foi um gol perdido pelo atacante Zé Carlos sozinho dentro da grande área, no início do segundo tempo. Neste momento, várias faixas de facções organizadas já estavam viradas ao contrário, em sinal de protesto. Em campo, o Flamengo seguiu desorganizado e sem objetividade. As entradas do atacante Jean e do meia Felipe Melo nos lugares de Fernando Baiano e Fábio Baiano pouco melhoraram a equipe. Aos 28 minutos do segundo tempo, a defesa do Flamengo voltou a falhar e, desta vez, o atacante Lima aproveitou e fez o gol do Coritiba. O resultado parcial irritou os torcedores, que passaram a insultar o constrangido presidente do clube, Hélio Ferraz, que estava na tribuna de honra do Maracanã. O meia Felipe também não escapou dos xingamentos da torcida. O vexame só não foi maior por causa do gol de empate, marcado pelo zagueiro André Bahia, já nos descontos, aos 46 minutos. O próximo adversário do Flamengo é o Ceará, pela Copa do Brasil, na quarta-feira. Ficha Técnica - Flamengo 1 x 1 Coritiba. Gols - Lima, aos 28, e André Bahia, aos 46 minutos, ambos do segundo tempo. Flamengo - Júlio César; Alessandro, Fernando, André Bahia e Cássio; Fabinho, André Gomes, Fabio Baiano (Felipe Mello) e Felipe; Zé Carlos e Fernando Baiano (Jean). Técnico - Nelsinho Baptista. Coritiba - Fernando; Fabrício, Juninho e Reginaldo Nascimento; Rafael Tésser, Roberto Brum (Willliam), Tcheco, Pepo e Adriano; Marcel (Marco Brito) e Edu Sales (Lima). Técnico - Paulo Bonamigo. Juiz - Wilson Luís Seneme (SP). Cartão amarelo - Zé Carlos, Roberto Brum, André Gomes, Adriano, Fabinho, Felipe e Felipe Mello. Público - 9.846 torcedores. Renda - R$ 75.434,00. Local - Maracanã.