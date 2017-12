Fla só pensa em terminar entre os oito Ainda sob o impacto da goleada sofrida para o Fortaleza, por 4 a 1, a equipe do Flamengo voltou hoje à tarde do Ceará cabisbaixa, visivelmente abatida. O resultado tirou qualquer possibilidade de o Rubro-Negro conquistar uma vaga na Taça Libertadores da América. Na avaliação do técnico Waldemar Lemos, até então invicto no clube, os erros de marcação provocaram a derrota. Para o técnico, o importante é continuar concentrado no Brasileiro. "Nosso objetivo agora é somar mais pontos e procurar chegar no grupo entre os oito primeiros, pelo menos, o que será a melhor colocação do Flamengo nos últimos campeonatos brasileiros."