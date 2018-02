Fla só pensa no duelo com Vitória Os atletas do Flamengo só comentaram sobre um assunto nesta segunda-feira na Gávea: o confronto desta quarta-feira com o Vitória, no Maracanã, no jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. Nem a conquista da primeira vitória no Campeonato Brasileiro - sobre o Atlético-PR, por 3 a 0, domingo - tirou a concentração do time carioca, que terá a vantagem do empate para assegurar uma vaga na final do torneio. O técnico do Flamengo, Abel Braga, terá apenas uma dúvida para essa partida: o meia Zinho, que ainda se recupera de contusão no tornozelo esquerdo. Com seu jeito emotivo e explosivo, o treinador resumiu o pensamento dos atletas. "Todos os jogadores têm de estar ligados e pensando somente nesse jogo. Estamos a três partidas de uma vaga na Libertadores de 2005 e esse é um título importantíssimo para nós", declarou Abel Braga. O treinador frisou que só pensará no jogo contra o Corinthians, domingo, em Limeira, pela décima rodada do Brasileiro, a partir de quinta-feira. "Antes disso, temos que estar com toda atenção e absolutamente "ligados" na decisão contra o Vitória", disse Abel Braga.