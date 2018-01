Fla só quer terminar na frente dos rivais O Flamengo caiu na real. Com possibilidade remota de chegar entre os cinco melhores do Campeonato Brasileiro, o que lhe garantiria uma vaga à Taça Libertadores da América, o clube busca agora motivação para terminar a competição na frente dos rivais Fluminense e Vasco. Para o clássico deste domingo, contra o Vasco, o técnico Oswaldo de OIiveira vai ter a volta do meia Fábio Baiano e do zagueiro Fernando - ambos cumpriram suspensão imposta pela Justiça Esportiva. Fernando vai formar a zaga com Fabiano Eller. Por opção técnica, o treinador resolveu barrar Jônatas e escalar em seu lugar André Gomes. No treino desta sexta-feira pela manhã, o atacante Jean sentiu dores no tornozelo esquerdo e foi poupado do restante da atividade. O médico José Luiz Runco disse que ele terá condições de enfrentar o Vasco. De qualquer forma, Oswaldo de Oliveira manteve o jovem atacante Vinicius de sobreaviso - ele seria a alternativa para uma eventual ausência de Jean, já que Zé Carlos está suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo.