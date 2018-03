Fla supera expectativas do treinador O técnico do Flamengo, Lula Pereira, falou nesta sexta sobre o desempenho da equipe na Copa dos Campeões, destacando que o time superou as expectativas. "Foi bem a cima do que esperávamos. Estamos mais confiantes e a equipe apresentou uma grande evolução", afirmou o treinador. Lula Pereira destacou também que o time do Flamengo tem mais virtudes do que deficiências, mas frisou que não existe equipe imbatível. "Temos que estar sempre nos aprimorando. Não podemos nos afobar como aconteceu na partida contra o Vitória quando tomas o gol", afirmou o treinador, referindo-se à última partida do Rubro-Negro, vencida por 2 a 1. "Eles não aceitavam o empate e queriam vencer de qualquer maneira." O lateral-esquerdo Athirson não participou do treino desta sexta porque está com dores no tornozelo esquerdo. Caso a partida contra o Cruzeiro, pela semifinal da Copa dos Campeões, fosse neste domingo, o jogador desfalcaria a equipe. Ele está fazendo tratamento para ter condições de entrar em campo na quarta-feira.