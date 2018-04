Fla tem clima descontraído em preparação para clássico Depois de um início de semana com semblantes fechados, o treino do Flamengo foi marcado por sorrisos e brincadeiras nesta quarta-feira. Os jogadores procuram deixar um pouco de lado a tensão com a partida contra o Vasco, domingo, que pode dar o título para o rival ou a classificação para a Libertadores para o Fla. Um dos mais descontraídos era Thiago Neves, que amenizou o ambiente com histórias e piadas.