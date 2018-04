Fla tem manter boa fase no Beira-Rio Após três vitórias consecutivas e a conseqüente fuga da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Flamengo quer manter a boa fase nesta quarta-feira contra o Internacional, às 21h50, no Estádio Beira-Rio. Nem a ausência do meia Felipe, machucado, tira a confiança dos jogadores na conquista de mais uma vitória. O técnico Ricardo Gomes, porém, é mais cauteloso do que os seus comandados. "Estréia de técnico é sempre uma motivação e o Muricy Ramalho conhece bem o elenco que tem em mãos. Vamos encontrar um Internacional diferente", afirmou o treinador. Gomes também ressaltou que os gaúchos, assim como o Flamengo, tentam se recuperar na competição. "Eles vão entrar com tudo, dispostos a vencer a qualquer custo. Temos que atuar com tranqüilidade para tirar proveito disso." Nesta terça-feira, Felipe, que não viajou com a delegação para Porto Alegre, realizou alguns exercícios físicos e correu na praia. De acordo com os médicos do clube, o jogador deve ter condições de enfrentar o Fluminense, domingo, pelo Brasileiro. Outro que deve atuar contra o Tricolor é o atacante Dill, recém-contratado. Mas a tendência é a de que fique no banco de reservas. Na partida desta terça-feira, a zaga do Flamengo terá pela frente o atacante Fernandão, que foi pretendido pelo Rubro-Negro, mas que recusou a proposta carioca, optando pelo Internacional. André Bahia acredita que não terá problemas com a marcação. "Só não pode faltar atenção com ele porque senão ele põe a bola para dentro. Temos que ficar de olho os 90 minutos", disse. Contratação - O zagueiro Valdomiro, de 25 anos, se apresenta nesta quinta-feira ao Flamengo. O jogador, que foi contratado por empréstimo ao Bahia até dezembro deste ano, chega para suprir a ausência na posição por causa da saída de Fabiano Eller, que foi para o Catar. Ele tem o preço do passe fixado em US$ 500 mil e seu contrato com o time baiano vai até junho de 2006.