Fla tem novo vice-presidente de futebol Depois de anunciar a permanência do diretor executivo de Futebol, Radamés Lattari, o presidente do Flamengo, Hélio Ferraz, informou nesta terça-feira o nome do novo vice-presidente de Futebol do clube. Trata-se de Eduardo Moraes, que já vinha trabalhando nos bastidores da política do Rubro-Negro. De acordo com o dirigente, a inteção é a tranqüilizar o clima na Gávea. Esta terça-feira foi o último dia para inscrição de chapas que concorrerão à presidência do Flamengo em dezembro. Até as 19 horas, quatro pessoas tinham registrado suas candidaturas: o ex-presidente Márcio Braga, Roberto Abranches, o atual presidente do Conselho Fiscal, Delair Dumbrosck e um ilustre desconhecido: Gerson Biscoto, possivelmente um sócio do clube.