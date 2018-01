Fla tem Petkovic contra Universidad Com uma formação defensiva, o Flamengo tenta sua primeira vitória neste ano, contra o Universidad Católica, do Chile, pela segunda rodada da Copa Libertadores da América, amanhã, às 20h, no Maracanã. O técnico rubro-negro João Carlos escalou a equipe com cinco jogadores no meio-de-campo: Leandro Ávila, Rocha, Felipe Mello, Juninho e Petkovic. "Estou muito preocupado com os gols sofridos. Precisamos melhorar nosso posicionamento defensivo e, por isso, optei por determinar funções específicas de marcação para cada jogador", explicou João Carlos. O treinador do Flamengo tem dois motivos para comemorar, já que Petkovic retorna ao time e o lateral-esquerdo Athirson afirmou estar em condições físicas para reestrear com a camisa rubro-negra. Petkovic cumpriu suspensão de dez dias, por indisciplina, e disse estar ansioso para entrar em campo. O meia iugoslavo reconheceu que ainda não está no melhor de sua forma, mas considerou estar pronto para atuar. Já Athirson mostrou que, além de ter conseguido se recuperar fisicamente, está motivado para jogar. Apesar do retorno de Petkovic, João Carlos não vai poder escalar o meia Leonardo, já que o jogador ainda não se recuperou de uma contratura muscular na coxa esquerda. No lugar do experiente atleta atua Rocha. Em sua estréia na Libertadores, o Flamengo foi derrotado pelo Once Caldas, da Colômbia, na semana passada. Um novo resultado negativo complicará a situação do time no grupo 8 da competição. "Vamos com tudo para cima deles, porque precisamos vencer de qualquer maneira", disse Juninho. "Estamos dando muita bobeira e precisamos ter mais atenção."