Fla tenta descontar más atuações no Grêmio Na tentativa de apagar o vexame com a derrota para o Figueirense, na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo vai até Porto Alegre enfrentar o Grêmio, às 16 horas, no Estádio Olímpico. O time gaúcho passa por uma grave crise e o Rubro-Negro pretende se aproveitar da situação e tentar ganhar algumas posições na tabela. A equipe carioca ocupa a 12ª posição, com 21 pontos. Mas para obter a vitória, o técnico Nelsinho Baptista terá que demonstrar muita habilidade no comando do Flamengo. Isto porque o time vai atuar muito desfalcado. Como se não bastasse as ausências do goleiro Júlio César, do meia Felipe e do atacante Edílson, todos machucados, o treinador também perdeu Fernando Baiano. O jogador seria o companheiro de Jean no ataque rubro-negro, mas na última quinta-feira acabou sendo suspenso por mais jogo pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O motivo foi a suposta cusparada no goleiro do Atlético-PR, no dia 25 de maio. Com isso, Nelsinho será obrigado a escalar Zé Carlos, ainda recuperando-se de dores musculares. "Infelizmente, este julgamento tirou o Fernando da partida após uma boa semana de trabalho", afirmou Nelsinho. O meia Igor é outra dúvida do treinador. Ele torceu o tornozelo e não tem sua escalação garantida. Independente da escalação ou não dele, o Flamengo vai atuar com três volantes.