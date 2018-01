Fla tenta impedir jogo do Flu no Maracanã Ainda sem concordar com a mudança do jogo entre Madureira e Fluminense, pelo Campeonato Carioca, de Conselheiro Galvão para o Maracanã, os dirigentes do Flamengo estão agindo para tentar evitar que o jogo seja realizado. "Estamos tomando as medidas jurídicas cabíveis. A modificação foi feita numa atitude arbitrária do presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), Eduardo Viana", disse o presidente em exercício do Rubro-Negro, Arthur Rocha. Nesta sexta-feira, os dirigentes do Flamengo também enviaram um ofício à Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro, solicitando uma avaliação do estádio da Cabofriense, adversário do clube na estréia do Carioca. O secretário de Segurança, Anthony Garotinho, atestou que o Correão está apto para receber a partida.