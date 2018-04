Fla tenta quebrar jejum de 30 anos Uma prova de equilíbrio emocional. É assim que a comissão técnica do Flamengo encara o jogo deste domingo com o Atlético-PR, às 16 horas, na Arena da Baixada. Todos no clube estão preocupados com a reação dos atletas a mais um insucesso em 2004 - a derrota nos pênaltis para o Santos, no meio de semana, pela Copa Sul-Americana, depois de levar o gol de empate já nos descontos. O Rubro-Negro carioca já havia perdido o título da Copa do Brasil, em junho, contra o Santo André, no Maracanã. "É preciso ter a cabeça erguida; essas coisas acontecem no futebol", comentou o técnico Ricardo Gomes. O Flamengo vem melhorando no Campeonato Brasileiro. Deixou a zona de rebaixamento, mas ainda está próximo dos últimos colocados. Pior ainda é que vai enfrentar uma das melhores equipes da competição e fora de casa. Esse será outro problema para o time carioca: quebrar um jejum de 30 anos. Desde 1974, o Flamengo não vence o Atlético-PR em Curitiba. Foram nove jogos, com seis derrotas e três empates. Na conversar com os atletas, Ricardo Gomes não abordou o assunto. "Não falo com eles sobre estatísticas. Os números são frios, não nos interessam", afirmou. Gomes disse que estava pensando somente na forma de atuar contra os paranaenses. Uma coisa é certa: o Flamengo não se apresentará defensivamente, pelo menos é essa a intenção de seu treinador. "Jogar recuado contra o Atlético-PR na casa do adversário é suicídio." O time carioca pode ficar mais uma vez sem Dimba, que reclama de dores musculares. Felipe, com três cartões amarelos, deve ser substituído por Athirson.