Fla tenta repetir façanha no Morumbi Repetir a façanha da vitória sobre o Palmeiras, no Parque Antarctica, há duas rodadas, é o objetivo do Flamengo, neste domingo, contra o São Paulo, às 16 horas, no Morumbi. A equipe carioca não escondeu sua motivação durante os treinos da semana, na cidade de Itu, e conta com novo triunfo na casa do adversário para assegurar a permanência na divisão de elite do Campeonato Brasileiro. "O Flamengo não veio a São Paulo para perder. Sabemos da força do adversário, mas nosso objetivo é bem claro", afirmou o técnico do Flamengo, Andrade, ainda recordando a vitória sobre o Palmeiras, por 2 a 1, em 28 de novembro. Mas, para conquistar os três pontos, o técnico do Flamengo tem por principal preocupação o sistema ofensivo da equipe. O ataque rubro-negro, com 44 gols marcados, é o terceiro pior do Nacional e, contra o São Paulo, o time carioca vai enfrentar melhor defesa da competição (40 gols sofridos). Os erros de conclusão do ataque rubro-negro têm sido constantes, até durante os treinamentos, o que vem irritando Andrade. Outro dificuldade para o treinador foi a contusão do atacante Jean, que será substituído por Welliton. Andrade também não vai poder escalar o meia Felipe, suspenso. O alívio para o treinador é que a ausência do jogador o permitirá formar o mesmo meio-de-campo que venceu o Palmeiras: Da Silva, Jônatas, Ibson e Zinho. O confronto contra o Alviverde foi considerado pelo elenco como o melhor desempenho do clube neste Brasileiro. Os treinamentos em Itu foram comemorados pelos jogadores por ter devolvido ao clube o ambiente tranqüilo. O zagueiro Júnior Baiano destacou que somente dentro do campo o clima foi agressivo, porque os atletas se empenharam durante os coletivos. "Tenho que cobrar deles para que tudo dê certo. O Flamengo é o time de maior torcida do Brasil, um dos maiores do mundo, e se for rebaixado será uma mancha na carreira de todos", disse Júnior Baiano. O time carioca tem 50 pontos na tabela de classificação do Nacional. "Isso aqui é um grupo e o Flamengo tem que estar em primeiro plano."