Fla tenta se recuperar da derrota No dia seguinte à derrota para o Fluminense, pelo Campeonato Estadual, os jogadores do Flamengo ainda tentavam se recuperar do baque. O meia Felipe disse que o resultado já fazia parte do passado e que agora o elenco rubro-negro precisa voltar suas atenções aos próximos jogos. "Perder um clássico é normal. Claro que não da forma como aconteceu. Temos que rever nossos erros para não repetí-los", afirmou Felipe. O jogador fez questão de frisar ser "besteira" o comentário que o Flamengo só é líder por ter vencido os times considerados pequenos. "Algumas equipes grandes perderam partidas para os menores", disse, referindo-se ao Fluminense, derrotado pelo América, na segunda rodada. O técnico Evaristo de Macedo deve voltar ao esquema com dois volantes no meio-de-campo na partida de quarta, contra o Bangu. O meia Lopes, que decepcionou na sua estréia, pode ficar no banco de reservas. Fábio Baiano, liberado pelos médicos, pode retornar ao time.