Fla terá a volta de 4 titulares em Minas Em meio a um momento de turbulência política, o Flamengo tenta sua segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, enfrentando o Atlético-MG neste domingo, às 16h, no Mineirão. Na sexta-feira, o presidente do clube, Hélio Ferraz, pediu que todos os vices-presidentes entregassem os cargos. Foi neste clima que o técnico Nelsinho Baptista teve que preparar o Flamengo para o jogo contra o time mineiro. Embora tanto jogadores como o treinador digam que os acontecimentos fora de campo não influenciam o rendimento, é de se esperar reflexos na partida. O meia Felipe, que voltou na vitória sobre o Juventude, na última rodada, vai novamente desfalcar o time. Ele revelou que atuou no sacrifício e somente o fez porque se tratava de um momento delicado para o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Segundo o atleta, agora ele só retornará quando estiver livre das dores musculares. Em compensação, o técnico Nelsinho vai contar com a volta do goleiro Júlio César, recuperado de uma lombalgia, do lateral-esquerdo Cássio, do zagueiro Fernando e do volante Fabinho, todos jogadores que cumpriram suspensão contra o Juventude. Na lateral-direita, o jovem Rafel agradou ao treinador e permanece no time titular. Outro garoto que também continua é o zagueiro Henrique. Ele substituirá André Bahia, que está com a seleção brasileira sub-23, no México, disputando a Copa Ouro.