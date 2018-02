Fla terá Fabinho contra o Coritiba Depois de estrear com derrota no comando do Flamengo, o técnico Nelsinho Baptista promoveu mudanças no treino de hoje, visando à preparação do time para a primeira partida do Campeonato Brasileiro contra o Coritiba, domingo, no Maracanã. O treinador vai promover a estréia do volante Fabinho, ex-Ponte Preta, no lugar de Jorginho. O meia Felipe, recuperado de uma gripe, substitui Lopes, que ainda não fez uma boa partida com a camisa do Flamengo. A má notícia é a ausência do lateral-esquerdo Athirson, com problemas médicos. Cássio deve ser efetivado na posição. A diretoria rubro-negra continua em busca de reforços. O meia Carlos Alberto, do Botafogo, interessa e depende de uma liberação do presidente alvinegro Bebeto de Freitas. O zagueiro Luís Alberto, do Internacional e que foi formado nas categorias de base do próprio Flamengo, também pode ser contratado. Já Fernando, que vive uma fase ruim, deve ser emprestado ao Dínamo de Kiev (Rússia)