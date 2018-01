Fla terá Felipe contra o Botafogo-PB O meia Felipe estréia amanhã contra o Botafogo-PB, às 21h40, no Estádio Almeidão, em João Pessoa, onde o Flamengo inicia a disputa da Copa do Brasil. O jogador enfrentou uma batalha para se desvincular do Galatasaray (Turquia), por causa dos salários atrasados. A liberação do atleta só aconteceu após a intervenção da Fifa. "Sei que minha responsabilidade é grande e a torcida deposita grande esperança em mim. Vou fazer o que sempre fiz em outros clubes, ou seja, jogar um futebol alegre", disse Felipe, que ainda não está 100% fisicamente, mas espera aguentar os 90 minutos. Ele terá ao seu lado o jovem Felipe Mello, um dos destaques da seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20. Uma das grandes expectativas do técnico Evaristo de Macedo e dos torcedores é a formação da dupla Felipe-Athirson. O lateral-esquerdo costuma atuar também no meio-de-campo e poderá revezar com o companheiro na posição. "Não vejo problema em alternar com o Athirson. Joguei assim com o Pedrinho no Vasco e dava certo", afirmou Felipe. Felipe é a única mudança efetuada por Evaristo. O meia Iranildo foi o escolhido para ceder o lugar ao novo reforço. Os demais jogadores serão os mesmos que participaram da vitória sobre o Cabofriense, por 2 a 1, na última rodada do Campeonato Estadual. O atacante Fernando Baiano espera marcar seu primeiro gol com a camisa rubro-negra e colaborar com uma possível vitória por diferença superior a dois gols e assim eliminar a necessidade da segunda partida.