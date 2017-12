Fla terá Felipe e Edílson contra o Bahia O técnico do Flamengo, Oswaldo de Oliveira, conta com o retorno do meia Felipe e do atacante Edílson na partida de quinta-feira contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. Os dois jogadores se recuperam de contusão e desfalcaram o time nos últimos jogos. "Eles estão evoluindo e espero que tudo corra bem para que os dois possam atuar", disse Oswaldo, que lamentou a ausência do zagueiro Fabiano Eller, com estiramento muscular na coxa direita. Sendo assim, André Bahia, que não foi relacionado para a partida contra a Ponte Preta, retorna ao time. Ele formará a zaga com Fernando. Oswaldo aproveitou para explicar porque optara pelo jovem Henrique no banco em vez de André Bahia. "Não gosto de dois zagueiros canhotos atuando juntos. E a Ponte usa muitas bolas altas e por isso optei pelo Fernando e pelo Fabiano Eller. E o Henrique é mais alto que o André", disse o treinador. Porém tal expediente foi insuficiente para evitar o gol de cabeça do goleiro Lauro, nos minutos finais.