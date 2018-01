Fla terá quatro desfalques no Pacaembu O técnico do Flamengo, Nelsinho Baptista, tem quatro desfalques para a partida deste domingo, contra o Corinthians, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O meia Fábio Baiano e o atacante Zé Carlos continuam contundidos. Já o meia Felipe e o volante Fabinho vão cumprir suspensão automática. Por causa dos desfalques, Nelsinho Baptista escalou entre os titulares os meias Igor e Jonatas, além de promover a estréia do volante Paulo Miranda. A vaga no ataque ficou para Andrezinho. Nesta sexta-feira foi um dia de dispensas na Gávea. Em reunião a diretoria resolveu negociar Fabiano Cabral e deixar alguns jogadores, como Jorginho, treinando à parte do grupo. O meia Felipe Mello, da seleção sub-20, também deve ter seu passe negociado, já que Nelsinho Baptista disse que não vai aproveitá-lo na disputa do Brasileiro.