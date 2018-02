Fla terá reforço de 2 suspensos O técnico Evaristo de Macedo, do Flamengo, recebeu nesta quinta-feira uma boa notícia. O volante André Gomes e o atacante Zé Carlos, suspensos por causa do terceiro cartão amarelo, terão condições de enfrentar o Fluminense, sábado, na primeira partida das semifinais do Campeonato Carioca. De acordo com o presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), Eduardo Viana, em dezembro do ano passado foi realizada uma reunião que definiu o perdão dos jogadores que por ventura recebessem o terceiro cartão na última rodada da primeira fase. Nesta sexta-feira, Evaristo de Macedo pode receber outra boa notícia. O zagueiro Fernando e o volante Jorginho serão julgados pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), por causa da expulsão no clássico com o Vasco, e a tendência é a absolvição de ambos. O caso de Jorginho é mais fácil, já que o jogador levou o cartão vermelho depois de cometer uma falta no lateral-direito Russo. O árbitro, porém, escreveu na súmula que a infração aconteceu no meia Petkovic.