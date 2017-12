Fla testa jovens contra o São Paulo Sem nenhuma motivação, o Flamengo encerra sua participação no Campeonato Brasileiro enfrentando o São Paulo, às 18 horas, no Morumbi. O Rubro-Negro não tem condições de brigar por uma das vagas na Taça Libertadores da América e vai utilizar a partida para testar jovens jogadores, aproveitando a contusão de alguns titulares. É o caso do atacante Bruno, de 20 anos. Esta será a primeira vez que o jogador vai começar uma partida como titular. E a ansiedade de mostrar serviço já o contagia. "Sempre sonhei com este momento. Espero corresponder às expectativas depositadas em mim." Ele só vai iniciar o jogo porque Edílson, Jean e Zé Carlos estão machucados. Mas o duelo com o São Paulo também vai servir como última oportunidade para os veteranos que desejam permanecer no elenco em 2004. O meia Fernando Diniz é o principal deles. Pouco aproveitado durante o Brasileiro por causa das constantes contusões, o jogador espera demonstrar toda sua capacidade. "Fui acusado injustamente de estar fazendo corpo mole. Sempre fui um atleta dedicado. O que aconteceu é que tive muito azar este ano." Ele vai jogar improvisado no ataque ao lado do jovem Bruno. Mas o grande problema do técnico Waldemar Lemos está na defesa. Como André Bahia cumpre suspensão e Fernando foi negociado com o futebol do exterior, o treinador ainda não definiu quem será o companheiro de Fabiano Eller. A tendência é a de que o jovem Henrique seja o titular. No meio-de-campo, o lateral-direito Luciano Baiano será improvisado na posição de volante, porque Fabinho está machucado e Ibson será o substituto de André Gomes, suspenso.