Fla traz Liédson e sonha com Roger O atacante Liédson é o mais novo reforço do Flamengo. O jogador estava com problemas para conseguir a rescisão de contrato com o Coritiba, mas nesta terça-feira foi liberado de seu compromisso, que ia até 15 de agosto. A previsão é a de que nesta quarta-feira à tarde ele assine um contrato, por empréstimo, por seis meses, na Gávea. O passe de Liédson pertence ao Prudentópolis-SP, que já havia acertado sua transferência com o Flamengo. O único empecilho era o Coritiba, que nesta terça-feira aceitou liberar o jogador sem qualquer compensação financeira. Os próximos objetivos do Rubro-Negro são o meia Roger, ex-Fluminense, e o artilheiro Romário, do Vasco.