Fla traz reforço do XV de Piracicaba O Flamengo acertou o empréstimo por seis meses do volante Rodrigo. O jogador tem 27 anos e estava atuando pelo XV de Piracicaba, que disputa a 3ª divisão do Campeonato Paulista. A amizade com o meia Petkovic ajudou em sua contratação. Feliz da vida com a oportunidade num clube grande do Rio, o jogador acredita que esta é a sua grande chance no futebol. Outro jogador do Fla que estava muito contente nesta quinta-feira era Edílson, convocado para a seleção brasileira. "Estou muito feliz, principalmente, porque conseguiu voltar à seleção atuando pelo Flamengo", afirmou o atacante, que aproveitou até para dar uma dica ao técnico do Brasil, Émerson Leão. Ele entende que mais atletas da equipe carioca, como o atacante Adriano, poderiam ser convocados para defender o País.