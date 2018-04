Fla treina com Renato e Thomás entre os titulares

O técnico Vanderlei Luxemburgo não vai atender aos pedidos da torcida pela efetivação do jovem Luiz Philipe entre os titulares. Renato, liberado após cumprir suspensão, treinou no time principal, nesta quinta-feira, no Ninho do Urubu, e manteve o status de intocável na equipe.

Se Luiz Philipe segue no banco, o meia-atacante Thomás está com a cotação em alta. Pela terceira partida consecutiva ele deve se manter entre os titulares. Luxemburgo o escalou junto a Thiago Neves na armação de jogadas, com Renato como segundo volante.

Willians, reintegrado ao elenco no início da semana, viaja com o grupo para enfrentar o Coritiba, domingo, no Couto Pereira, mas fica como opção. "Ele está reintegrado e vai viajar", disse Luxemburgo.

A dúvida para o confronto é o zagueiro Welinton. Ele deixou a vitória sobre o Cruzeiro com dores musculares e ainda não treinou esta semana. Como Alex Silva está suspenso, Luxemburgo pode ser obrigado a utilizar uma zaga inteiramente reserva, com David Braz e Ronaldo Angelim.