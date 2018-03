Fla vai escalar reservas contra o Vasco O técnico do Flamengo, Abel Braga, já deixou claro que a equipe que vai enfrentar o Vasco, domingo, pelo Campeonato Carioca, será formada pelos jogadores reservas. O treinador, porém, ainda não definiu quais atletas vão começar a partida. Certo mesmo é a volta do zagueiro Júnior Baiano, que anda preocupado com o seu fraco aproveitamento no Rubro-Negro. "Não temos um bom entrosamento. Vamos entrar como franco-atiradores e, se formos goleados, vai sobrar para os mais experientes. Eu sou um deles", afirmou Júnior Baiano, que tem contrato com o Flamengo até o fim de abril e teme que uma nova má atuação impeça a renovação para a disputa do Campeonato Brasileiro. "Quero continuar no clube."