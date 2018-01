Fla vai jogar no 4-4-2 neste ano Mesmo com a demora na contratação de reforços, diante de um elenco tão reduzido por causa das dispensas de fim de ano, o técnico do Flamengo, Júlio César Leal, já definou o esquema tático da equipe nesta temporada: o tradicional 4-4-2. "É um sistema moderno e que nos dá flexibilidade para a entrada e saída de jogadores. Podemos alterá-lo para o 3-5-2 e o 4-3-3, mas isso vai ser treinado na pré-temporada, que começa no dia 12, em Volta Redonda", declarou Leal, que vai acompanhar de perto o desempenho das jovens revelações do Flamengo, que estréiam amanhã na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O lateral-direito Arce, do Paraguai, e o zagueiro Gérson, do Brasiliense, interessam ao Flamengo. O zagueiro Júnior Baiano deve acertar ainda nesta semana sua permanência na Gávea até o fim de 2005. Mesmo caminho deve seguir o experiente meia Zinho.