Fla vence a 2ª na Copa dos Campeões A vitória do Flamengo sobre o Goiás, por 3 a 0, neste domingo, pelo Grupo B da Copa dos Campeões, em Fortaleza, praticamente assegurou à equipe carioca uma vaga na próxima fase da competição. O Rubro-Negro soma seis pontos na tabela de classificação e lidera com a vantagem de três pontos sobre o São Caetano e a equipe goiana. Desde o início do primeiro tempo, o Flamengo organizou jogadas de ataque, que foram desperdiçadas pelo atacante Liédson. A pressão do time carioca alcançou resultado aos 8 minutos, em uma cobrança de falta do lateral-esquerdo Athirson, pela direita da grande área, inaugurando o marcador. Em desvantagem, o Goiás partiu para o ataque e, aos 20 minutos, o atacante Finazi sofreu pênalti do zagueiro rubro-negro Fernando. O também atacante Araújo cobrou e chutou a bola por cima do travessão, dois minutos depois. Melhor posicionado em campo, o Flamengo fez o segundo gol, aos 32 minutos, com o atacante Andrezinho, que aproveitou uma falha do goleiro Harlei. No segundo tempo, o Rubro-Negro manteve o ritmo e logo aos sete minutos marcou o terceiro gol. O lateral-direito Alessandro tabelou com o atacante Andrezinho e aumentou a vantagem do Flamengo. Para tentar uma reação, o técnico do Goiás, Edinho, substituiu o meia Danilo pelo experiente Evair. Aos 30 minutos, foi a vez de o atacante Finazi sair e ser substituído por Túlio. Após cometer uma falta violenta e reclamar da marcação do juiz Wilson de Souza Mendonça, Túlio foi expulso aos 34 minutos. Com menos um jogador em campo, o Goiás não conseguiu reagir.